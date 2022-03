Russia-Ucraina

Servono misure straordinarie. Musk spiega così il suo riposizionamento sul fronte delle materie prime che ha sempre criticato: "Tempi straordinari richiedono misure straordinarie", ha argomentato l'imprenditore, che poi ha anche ammesso quanto la sia controproducente la sua richiesta, visto che un aumento della produzione spingerebbe al ribasso i prezzi dei carburanti, ormai ai massimi anche negli Stati Uniti, e quindi renderebbe meno convenienti le sue elettriche. "Ovviamente, ciò avrebbe un impatto negativo sulla Tesla, ma soluzioni di energia sostenibile non possono reagire istantaneamente per compensare le esportazioni di petrolio e gas russo". L'imprenditore ha, inoltre, esortato gli ucraini a "tenere duro" e ha ribadito le sue simpatie per il "grande popolo russo, che non vuole" la guerra di Vladimir Putin.