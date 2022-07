Nella prima decade degli anni 2000, in Italia, non sono mancate clamorose prese di posizione contro le Suv. O meglio, contro i guidatori di Suv, rei, agli occhi di molti politici e di una parte dell’opinione pubblica, di ogni nefandezza per il solo fatto di possedere una vettura con le "ruote alte". Dai palazzi della politica, a un certo punto, spuntò anche la proposta di una specifica sovrattassa sulle Sport utility, finita nel nulla per l’impossibilità di individuare univocamente i veicoli caratterizzati da una particolare forma della carrozzeria e da un’altezza da terra superiore.

Rischi superiori? In Germania c’è un giudice che, a prima vista, sembrerebbe pensarla come certi politici d’antan nostrani. Il magistrato, di stanza a Francoforte, avrebbe infatti comminato a un guidatore di Suv una multa più alta rispetto a quella standard prevista dal Codice della strada tedesco per l’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso. Il motivo? Il "rischio superiore", per i pedoni, dovuto alla particolare forma della carrozzeria e alle dimensioni della Suv. Il guidatore è stato condannato al pagamento di una sanzione di 350 euro rispetto ai 190 previsti per quella specifica violazione. A pesare nella decisione del giudice di Francoforte vi sarebbero, in realtà, anche i precedenti del trasgressore, evidentemente non proprio ligio alle regole del Codice della strada.