Incidenti stradali - Nel 2021 nove vittime in monopattino e 220 in bicicletta

La cosiddetta mobilità dolce anche nel 2021 ha avuto il suo prezzo in vittime: secondo i dati elaborati da Aci e Istat, sono stati registrati 2.101 incidenti che hanno coinvolto monopattini con un totale di nove vittime (più una persona investita), 15.771 incidenti con biciclette con 207 morti e 691 incidenti con bici elettriche con 13 decessi. A questi si sono aggiunti 16.180 incidenti che hanno causato 471 morti tra i pedoni. Un tragico bilancio, che vede Roma come la città più pericolosa per i pedoni (50 vittime), seguita da Milano (con 20), Napoli e Torino (18 e 15); la provincia di Milano ha fatto registrare il maggior numero di decessi di ciclisti (10), mentre nella capitale sono state quattro le vittime in monopattino.

Il bilancio nazionale. In tutto il Paese, nel 2021 sono state registrati 151.875 incidenti stradali gravi, che hanno causato 2.875 decessi: un valore in crescita rispetto ai 2.395 del 2020, anno però reso anomalo dal lungo fermo della circolazione causato dai lockdown per la pandemia di coronavirus. In media, la statistica riporta 416 incidenti, poco meno di 8 morti e 561 feriti al giorno, con una crescita di questi valori in 40 province su un totale di 107.

Città a rischio. Le località che hanno fatto registrare la maggiore crescita in termini di vittima della strada rispetto al 2019, anno di riferimento per le ragioni che abbiamo visto, sono Oristano (+140%), Savona (+67%) e Biella (+63%); l’intera Sardegna ha fatto segnare un incremento del 20% dei decessi nell’arco temporale considerato. All’estremo opposto troviamo Aosta, con una flessione del 75% delle vittime, Trieste (-73%) e la provincia di Massa e Carrara (-71%). A livello regionale, segnali positivi arrivano da Valle d’Aosta (-75%), Molise (-46%), Trentino-Alto Adige (-31%) ed Emilia- Romagna (-20%).