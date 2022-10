Area B Milano - Sala: "Capisco le critiche, ma nessuna deroga"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a difendere i nuovi divieti d’ingresso all’Area B di Milano e a respingere le ultime richieste di deroghe da parte dei sindacati di rappresentanza delle forze dell’ordine. "Ricordo a tutti che l’Ecopass è fallito per il numero di deroghe eccessivo. Per cui, di deroga in deroga, non si finisce più", ha affermato il primo cittadino meneghino, nel giorno del presidio dei poliziotti davanti Palazzo Marino, riferendosi al provvedimento lanciato nel 2008 dall’allora sindaco Letizia Moratti.

"Capisco, ma bisogna fare qualcosa". "Capisco le critiche, capisco che qualcuno non può cambiare l’auto. Però, dico due cose. Primo. A chi mi dice che ‘questo non è il momento giusto’, rispondo: ‘Perché fra un anno, con l’aria che tira, pensiamo che sarà il momento giusto?'. Secondo. Io ritengo che sia mio dovere cercare di fare qualcosa per l’aria", ha aggiunto Sala, ricordando gli ultimi dati sull’inquinamento da smog e anche le procedure di infrazione aperte dall’Unione europea. "Ci sono due procedimenti aperti a livello europeo nei confronti anche della nostra città". Dunque, "qualcosa la dobbiamo fare", ha concluso.