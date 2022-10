Area B Milano - Sala ribadisce il no alle proroghe, ma apre a ipotetiche "mitigazioni"

I nuovi divieti all’ingresso nell'Area B di Milano continuano a tenere banco all’interno del dibattito politico cittadino. Il sindaco Giuseppe Sala continua, infatti, a ribadire la sua più totale contrarietà a deroghe o proroghe, ma apre a eventuali - e al momento non meglio definite - "mitigazioni" per alleviare l'impatto del provvedimento. "Credo che sia sensato allungare fino a dicembre il periodo per cui si può ordinare una macchina nuova o ragionare su sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico, o favorire l'accesso ai parcheggi”, ha affermato il primo cittadino a margine del consiglio della città metropolitana. Sala, tuttavia, ha escluso categoricamente delle proroghe perché "è ormai evidente qual è il problema di inquinamento in Pianura padana su cui bisogna intervenire: non c'è nulla che non susciterebbe critiche, però io credo nella politica dei passi continui per cercare di risolvere la situazione. Non è stato un colpo di mano, ma qualcosa pensato negli anni".

Nuove critiche. Il sindaco ha affrontato il tema dei nuovi divieti anche durante il consiglio. Rivolgendosi all'opposizione, il primo cittadino ha sottolineato che "non c'è un dato che non segnali che il nostro tempo a disposizione è limitato. Quando chiedete di attivare Area B solo alla fine dell’attuale congiuntura economica sfavorevole, la mia opinione è che questa andrà avanti per molto tempo. Non è un problema italiano, ma globale". A loro volta alcuni consiglieri del centrodestra hanno fatto presente "una spaccatura" all’interno della maggioranza: secondo Forza Italia e Fratelli d'Italia, infatti, il Pd ha presentato "un documento alternativo volto a sottolineare le criticità bocciando, di fatto, la scelta del sindaco e del Comune di Milano sui divieti di circolazione".