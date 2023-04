California - Video di clienti "ripresi a bordo e derisi", Tesla denunciata per violazione della privacy

In California, il proprietario di una Tesla Model Y ha denunciato la Casa americana avanzando la prospettiva di una class action per violazione della privacy dei clienti. L'azione legale è stata avviata dopo che l’agenzia di stampa Reuters ha reso noto che un gruppo di dipendenti della Tesla avrebbe condiviso, attraverso un sistema di messaggistica aziendale interna, dei filmati e delle immagini dei clienti ripresi dalle videocamere interne delle vetture tra il 2019 e il 2022.

L’accusa. La denuncia, avanzata da un proprietario di San Francisco di una Model Y, sostiene che i dipendenti della Tesla abbiano avuto accesso alle immagini, utilizzandole poi per il loro intrattenimento e per deridere chi è stato registrato di nascosto, violando la privacy dell’interessato e della sua famiglia. Il costruttore viene pertanto ritenuto responsabile di queste invasioni dello spazio privato del cliente, a causa di pratiche lassiste in tema di riservatezza dei clienti, tenendo così una condotta “altamente offensiva”. La denuncia individuale potrebbe trasformarsi in una class action perché la vicenda riguarderebbe molte altre persone che, nello stesso periodo, hanno posseduto o noleggiato una vettura della Casa americana e che sarebbero state ritratte in momenti intimi della propria vita privata. Al momento la Tesla non ha rilasciato commenti sulla vicenda.