Codice della Strada - "Vietate ai giovani di portare più di un passeggero di notte"

Se ne parlava già tempo fa, ma di recente la proposta è tornata di attualità ed è rimbalzata sulle pagine di cronaca dei quotidiani: a fronte di un incremento delle famigerate “stragi del sabato sera”, gravi incidenti che si verificano nelle ore notturne del weekend e che causano vittime tra i più giovani, è stata presentata alla Camera da parte dell’on. Ettore Rosato (Italia Viva) una proposta di legge in base alla quale verrebbe vietato ai conducenti di età inferiore ai 21 anni e comunque a tutti coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni di trasportare più di un passeggero nella fascia oraria tra mezzanotte e le cinque del mattino. La modifiche del Codice della strada (art. 186-ter) prevede sanzioni draconiane per i trasgressori: a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, l’ammenda andrebbe da 800 a 3.200 euro, cui si aggiungerebbero l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno (con revoca in caso di recidiva nell’arco di un biennio). Se, poi, il conducente che viola la norma provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate e integrate dal fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (a meno che non appartenga a persona estranea al reato). Infine, una quota pari al 30% dell’ammenda sarebbe destinata ad alimentare un fondo contro l’incidentalità notturna, da costituire appositamente.

L’artefice. La proposta è, presumibilmente, basata sull’ipotesi secondo la quale un numero maggiore di passeggeri a bordo di un’auto aumenterebbe il rischio di distrazione del giovane conducente e lo indurrebbe a una condotta di guida meno prudente. Una visione, dunque, che prescinde da aspetti oggettivi come la sobrietà del guidatore e il fatto che abbia assunto o meno sostanze che ne possano alterare comportamento, vigilanza e percezione del rischio. Ettore Rosato, estensore della proposta, è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 2003, per poi essere rieletto nel 2008, 2013 e 2018, sempre nelle file del PD; è stato sottosegretario agli Interni e vicepresidente della Camera. Dal 2019 milita nelle file di Italia Viva; è stato ideatore del Rosatellum, la legge elettorale che da lui prende il nome ed è basata su un mix dei sistemi maggioritario e proporzionale. Sostiene la sua proposta di legge, che ha suscitato molte critiche, affermando che “serve a dare maggiore consapevolezza ai ragazzi sui rischi che ci sono” quando si guida e “fa capire che al volante ci deve essere cautela e coscienza della situazione di pericolo in cui ci si trova”.