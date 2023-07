Furti d'auto - Ladri scatenati nel 2022: ecco le regioni e i modelli più colpiti

Il 2022 ha registrato una forte accelerazione dei furti d'auto nel nostro Paese: secondo l'ultimo dossier di LoJack Italia, società del gruppo statunintense CalAmp specializzata in soluzioni telematiche, l'anno scorso sono stati rubati 123 mila veicoli (auto, moto e veicoli commerciali), il 18% in più rispetto al 2021. Si tratta del tasso di crescita più elevato da oltre 10 anni e, dunque, di "un vero e proprio boom che testimonia come, archiviata ormai la fase di contrazione legata ai limiti alla circolazione imposti durante la pandemia di Covid, il business criminale dei furti sia ormai ripartito di slancio".

Il recupero resta difficile. Preoccupante è anche il tasso di recupero che, per quanto in lieve risalita, resta al 40%, a "conferma di come queste attività siano oggi prerogativa di vere e proprie centrali di smercio e/o di smontaggio dei veicoli sottratti". Determinanti si rivelano, da una parte, i tempi trascorsi tra il furto e la denuncia e, dall'altra, l'eventuale presenza di tecnologie di contrasto perché possono influire drasticamente sulla possibilità o meno di ritrovare il veicolo. Non a caso, l'anno scorso sono spariti 73.465 mezzi, con un "lieve incremento dei recuperi" legato soprattutto alla presenza di dispositivi di localizzazione e soluzioni di telematica di bordo. La crescita dei furti è anche legata al sempre più frequente ricorso, da parte dei ladri, di dispositivi hi-tech in grado di facilitare la violazione dell’auto. A tal proposito, secondo stime elaborate da LoJack anche sulla base delle attività della Polizia, il 33% dei furti di vetture e Suv dotati di chiave contactless viene messo a segno grazie a un dispositivo in grado di beffare il proprietario della vettura in soli 30 secondi. Altro trend in forte crescita negli ultimi mesi riguarda i furti parziali, cioè le sottrazioni di singoli pezzi alle vetture in sosta su strada. Complice la crisi delle materie prime e della produzione e disponibilità dei pezzi di ricambio, marmitte, ruote, paraurti e fari sono oggi i pezzi più rubati per essere poi instradati su mercati paralleli a quello ufficiale, oppure per essere riciclati al fine di estrarre minerali quali oro o platino.

Campania e Panda. La ricerca di LoJack fornisce anche un quadro delle regioni e dei modelli più colpiti. Il primato è ancora della Campania (24 mila furti), davanti al Lazio (15 mila) e alla Puglia, che con un +17% arriva a 14.951. Seguono la Sicilia (12.638 casi e +37%) e la Lombardia (8.508). In queste cinque regioni si verificano 75 mila degli 89 mila furti di auto e furgoni. Il Lazio resta l'area con il minor tasso di recupero: solo il 32% dei mezzi sottratti viene ritrovato. La migliore è l’Emilia-Romagna con un tasso di ritrovamenti pari al 60%. Diverse, invece, sono le regioni in cui i proprietari di un'auto possono dormire sonni relativamente tranquilli: in Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria i furti sono solo 600 l’anno. Quanto ai modelli, la Fiat Panda resta la più rubata (11.942 sottrazioni), anche per un mero fattore statistico: è la "regina" del nostro mercato. Seguono la Fiat 500 (8.698), la Fiat Punto (5.444), la Lancia Ypsilon (3.918), l'Alfa Romeo Giulietta (1.658), la Volkswagen Golf (1.427), la Smart fortwo (1.408), la Renault Clio (1.388), la Ford Fiesta (1.157) e l'Opel Corsa (910). Tra le Suv, tipologia sempre più ambita dai ladri per il loro instradamento lungo le redditizie rotte dell‘Est Europa o del Nord Africa, le vetture nel mirino dei ladri sono la Nissan Qashqai, la Land Rover Evoque, la Hyundai Tucson e la Toyota RAV4.

Curiosità e consigli. Secondo Massimo Ghenzer, presidente di LoJack Italia, i ladri d’auto "si muovono principalmente di notte (nel 65% dei casi) e quasi sempre nei giorni lavorativi della settimana (nel 90% dei casi)". Inoltre, "non è vero che a essere rubate sono soprattutto le auto appena comprate: le vetture mantengono un appeal per i ladri praticamente inalterato nei loro primi tre o quattro anni, per poi iniziare a scendere sensibilmente dal quinto anno in poi". Ghenzer consiglia quindi di dotarsi di dispositivi tecnologici "in grado di garantire maggiori chance di rilevamento e recupero dell’auto dopo il furto", perché "solo un intervento rapido ed efficace può ridurre le possibilità che del veicolo si perdano le tracce per sempre". In vista della stazione estiva, LoJack suggerisce di prestare particolare attenzione a non lasciare l’auto in parcheggi isolati o incustoditi, di non parcheggiare sempre nello stesso luogo, di controllare manualmente l'avvenuta chiusura delle portiere in autogrill o al centro commerciale, di non lasciare l’auto accesa e con le chiavi inserite nemmeno per pochi secondi.