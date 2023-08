Porsche - Nardò, i proprietari terrieri protestano contro l'ampliamento del Technical Center

Situazione complessa a Nardò, in provincia di Lecce, dove diversi proprietari terrieri stanno protestando contro il progetto di ampliamento del Technical Center di proprietà della Porsche: le aree, infatti, sono state poste sotto procedura di esproprio per pubblica utilità nell'ambito del programma di potenziamento del centro prove salentino, scatenando per l'appunto la reazione dei privati. Lo riporta l'Agi, l'Agenzia Italia, secondo cui gli imprenditori locali hanno promosso un'azione legale focalizzata a impugnare gli atti attraverso i quali si è giunti alla notifica degli stessi espropri. Il programma di ampliamento del Nardò Tecnical Center (NTC), approvato a suo tempo dalla Regione Puglia, prevede l'esproprio di 351 ettari di terreni appartenenti a 134 privati, alcuni dei quali utilizzano il suolo come aziende agricole e che, con la perdita dei terreni, potrebbero rischiare l'attività.