Caro carburanti - Prezzi senza freni: benzina sopra i 2 euro anche al self-service

I prezzi dei carburanti non si fermano. A spingere i listini, secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, è il continuo aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati, con il gasolio che ha raggiunto gli stessi livelli della benzina, superando i mille dollari la tonnellata per la prima volta dalla fine di novembre del 2022. Intanto, il Brent è ormai stabilmente sopra i 90 dollari al barile e, pertanto, si avvicina la soglia oltre la quale potrebbe scattare il meccanismo dell'accisa mobile stabilito dal Decreto Trasparenza. In particolare, nella media dell'ultimo bimestre il greggio scambiato sulla piazza londinese è a un passo dai 77 euro, a fronte di un prezzo di riferimento nel Def di 77,4 euro al barile.

Gli aumenti sulla rete. Sul fronte del listini consigliati, Staffetta Quotidiana rivela che questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro la benzina e il gasolio e Q8 di due centesimi, mentre Tamoil ha alzato di 1 centesimo la verde e di 2 il diesel. Quanto alle medie dei prezzi comunicati ieri dai gestori all'Osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy, al self-service la benzina quota a 1,974 euro/litro (invariato) e il diesel a 1,887 euro/litro (+1 millesimo). Al servito, benzina a 2,108 euro/litro (invariato), diesel a 2,022 euro/litro (+1), Gpl a 0,708 euro/litro (invariato), metano a 1,394 euro/kg (invariato) e gnl a 1,263 euro/kg (invariato). Lungo le arterie autostradali, benzina self service a 2,039 euro/litro (servito a 2,290), gasolio self-service a 1,969 euro/litro (servito a 2,224), Gpl a 0,848 euro/litro, metano a 1,521 euro/kg e Gnl a 1,277 euro/kg.

Superati i 2 euro. Si tratta - è bene rimarcarlo - di prezzi medi. In alcuni casi, però, i listini hanno già superato livelli impressionanti, come denunciato da Assoutenti sulla base dei dati forniti dallo stesso Mimit. Nella provincia di Bolzano, infatti, la benzina in modalità self viene viene venduta ad una media di 2,006 euro al litro (1,929 il gasolio), ma sono diverse le regioni in cui i prezzi viaggiano oramai spediti verso i 2 euro: è il caso della Liguria, che per la verde registra una media di 1,996 euro al litro, o della Basilicata con 1,995 euro/litro. "Il rischio concreto è quello di una nuova spirale inflattiva che avrà effetti negativi sul reddito, sulla spesa e sui consumi delle famiglie", spiega Assoutenti. "Proprio per questo abbiamo inviato una lettera al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affinché incontri le associazioni dei consumatori e studi assieme a noi misure immediate, a partire dal taglio delle accise, per contenere l’escalation dei carburanti e calmierare i listini al dettaglio".