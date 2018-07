Diminuiscono i furti d’auto, ma non per le Suv e le crossover. Se nel 2017 le vetture sottratte ai legittimi proprietari hanno registrato una flessione del 7,6% rispetto al 2016 sull’intero territorio nazionale, le sport utility sparite nel nulla al contrario sono aumentate dell’8,19%, secondo un’elaborazione di LoJack su dati del Viminale. In particolare, destano preoccupazione i dati provenienti da alcune regioni, dove i furti di modelli a ruote alte registrano incrementi superiori alla media: 17,06% nel Lazio, 10,8% in Puglia e 43,23% in Campania, mentre sono in controtendenza in Lombardia (-8,75%) e Sicilia (-10,95%).

La rassegna. Del resto, questo tipo di veicoli continua a registrare record di vendite anno dopo anno: secondo l’Unrae, nel 2017 le crossover consegnate sono aumentate del 30,4%, mentre le fuoristrada del 6,8%. Scorrendo la nostra gallery, trovate la top ten delle Suv e crossover più apprezzate dai ladri lo scorso anno, anche se in termini assoluti non sono le più rubate: il modello preferito dai topi d'auto, con 656 esemplari, è ben lontano dalla vetta della classifica generale, dove domina la Fiat Panda, con 9.352 furti.