La Mini dà il bentornato al college agli studenti americani con una versione speciale, non a caso chiamata Oxford Edition (in realtà il riferimento è alla città inglese che è sede del marchio, ma anche di una delle più prestigiose università al mondo). La sua caratteristica? Monta 6.900 dollari di optional, che sono praticamente regalati: il prezzo indicato dalla Casa, infatti, resta di 19.750 per la due porte e di 20.750 per la quattro porte (esclusi gli 850 dollari per la messa su strada e la consegna).

Vale anche per i neolaureati. La Mini Oxford Edition sarà disponibile per gli studenti di qualsiasi college o università americana, iscritti a corsi di due o quattro anni, laureati da meno di 12 mesi, nonché iscritti a programmi di specializzazione, per esempio a Medicina o in una “Law School” (simile alla nostra Giurisprudenza, nel sistema accademico d’Oltreoceano). L'equipaggiamento di serie include il Mini Connected Infotainment System con schermo da 6,5 ​​pollici ad alta risoluzione, telecamera per la visione posteriore, controllo della distanza di parcheggio e Mini Teleservice e chiamata di emergenza. La Oxford Edition è inoltre dotata di cerchi da 17” color argento o nero, tetto panoramico, sedili riscaldati e può essere ordinata con cambio automatico o manuale a scelta.