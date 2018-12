"Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo all’approvazione dell’emendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo Economico, negavano persino che l’ecotassa fosse stata inserita nella manovra), il viceministro Luigi Di Maio prova a mettere una pezza sull'affaire ecotassa.



Da oggi la partita in commissione al Senato. I prossimi giorni saranno decisivi. Secondo alcuni addetti ai lavori, infatti, anche la parte bonus della manovra sarà rivista al ribasso in termini di importi dell’incentivo. Da oggi pomeriggio, la commissione bilancio del Senato inizierà l’esame degli emendamenti alla manovra. Ne sono stati presentati 3 mila e, in prima battuta, si procederà a un primo vaglio di ammissibilità. La partita vera e propria si giocherà tra domenica e lunedì, quando il disegno di legge sarà modellato dalle modifiche del governo. Martedì prossimo, invece, inizierà l’esame in aula e non è escluso, anzi è quasi certo, che il governo chiederà la fiducia, come peraltro già successo alla Camera.