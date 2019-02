È online da pochi giorni il videoclip del brano “Amo soltanto te” (regia di Gaetano Morbioli), tratto dall’album “Sì” di Andrea Bocelli e interpretato dal tenore italiano insieme a Ed Sheeran, coautore del testo con Tiziano Ferro. Nel filmato sono state utilizzate alcune vetture provenienti dal Museo Nicolis di Villafranca di Verona, tra i musei dell’auto più belli della nostra penisola, con oltre un chilometro di percorso espositivo.

La trama e le auto. Sulle colline del Veneto, nella splendida cornice di Villa Arvedi, si celebra un matrimonio molto speciale: sposi e invitati, tra cui i due stessi esecutori della canzone, sono interpretati da bambini e si presentano all’appuntamento a bordo di magnifici veicoli. La prima auto d’epoca ad apparire nella clip è una Rolls Royce “Silver Spirit” del 1980, una delle più iconiche automobili dell’aristocrazia britannica, scelta per accompagnare due piccoli nobili. La segue un’altra icona, un Volkswagen Maggiolone cabriolet del 1976, che accompagna alcuni baby hippie, mentre due giovanissimi biker arrivano alla cerimonia in sella a una Harley Davidson XL 883 Special degli anni 90.

Il gioiello. E se la limousine britannica e il Käfer tedesco possono sembrare auto ordinarie per un matrimonio, del tutto inconsueta è la Maserati Indy della sposa, anch’essa proveniente dal Museo veneto, tra le più belle auto di sempre utilizzate per i videoclip musicali. La vettura, presentata per la prima volta come concept al Salone dell’Automobile di Torino per poi entrare in produzione nel 1969, è una coupé 2+2 con livrea Vignale, disegnata da Virginio Vairo ed Elio Mainardi. Quello adoperato nella clip è un esemplare del 1973, anno in cui il motore V8 da 4.9 litri e 320 cavalli rimase l’unico in gamma, dopo aver affiancato un altro V8 da 4.7 litri.

La soddisfazione dal museo. “In questo video la simbiosi fra musica, emozioni e immagini è sorprendente ed entusiasmante”, dichiara Silvia Nicolis, presidente del Museo di Villafranca di Verona. “È un grande onore condividerla attraverso le nostre collezioni e artisti di questo calibro. Le automobili sono lo specchio della società e della sua espressione, aspetto che emerge anche in questa rappresentazione. La musica è una forma d’arte universale di altissimo livello, per un museo è senza dubbio una opportunità moderna ed immediata di trasferire cultura oltre ogni confine, al di sopra di qualsiasi interferenza”.