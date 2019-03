Le auto di 007

La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo il quotidiano inglese The Sun, il celebre 007 James Bond potrebbe presto convertirsi all'elettrico guidando nel prossimo film una sportiva a emissioni zero. L'auto scelta per la venticinquesima pellicola dovrebbe essere la Aston Martin Rapide E, attesa sul mercato in serie limitata già entro la fine dell'anno.

610 CV e 250 km/h. La Rapide E sarà prodotta in 155 unità ed è stata sviluppata in collaborazione con la Williams Advanced Engineering (WAE). Con 610 CV e 950 Nm erogati dai due motori elettrici posteriori sarà capace di toccare i 100 km/h in circa 4 secondi, con una punta massima di 250 km/h, mentre l'autonomia delle batterie da 65 kWh con tecnologia 800V dovrebbe raggiungere i 300 km. Sarà la prima Aston elettrica di serie e sarà prodotta nella nuova fabbrica di Sant Athan, nel Galles, dove nascerà anche la DBX a elettroni.

Tutte le auto di Bond. Se davvero l'agente 007 siederà al volante della Rapide E assisteremo a un cambiamento epocale, ma la fedeltà al marchio di Gaydon permetterebbe di mantenere un legame con il passato: nel corso degli anni e dei film James Bond ha guidato la DB5 (l'icona stessa del personaggio), la DBS, la V8 Volante, la Vanquish, e la DBS del 2006. Nelle pellicole sono però presenti anche molte altre marche, con alcuni modelli che hanno comunque fatto la storia dell’agente segreto come la Toyota 2000 GT trasformata in una one-off spider, la Lotus Esprit S1 capace di trasformarsi in sottomarino e la più recente Esprit Turbo, oltre a vetture più o meno note usate per sequenze brevi. Bond ha avuto anche una temporanea infatuazione per la BMW, grazie alla quale ha avuto a disposizione la Z3, la Serie 7 e la Z8: quest'ultima è stata anche letteralmente tagliata in due per una spettacolare scena di "Il mondo non basta".