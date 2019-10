Dal 2000 a oggi

Ha preso il via in questi giorni la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Come di consueto, un ricco elenco di attori e registi verrà per l'occasione accompagnato sul celebre red carpet dell’Auditorium Parco della Musica dalla flotta di “limousine” della Mazda (ben 45), tra cui la nuova CX-30, protagonista del numero di Quattroruote di ottobre.

Il regista di Rush. Nella giornata di oggi, in particolare, è in programma un appuntamento con Ron Howard, che a partire dalle 15.30 presenterà “Pavarotti”, un documentario sulla vita del compianto tenore. Il regista, che tutti abbiamo amato nel ruolo di Ricky Cunningham in “Happy Days”, è una vecchia conoscenza della redazione: nel luglio 2013, infatti, gli abbiamo dedicato ben sei pagine della nostra testata per un’intervista fiume sul suo rapporto con il mondo dei motori e, soprattutto, sulla pellicola “Rush”, tra le più riuscite sul mondo delle corse.

La rassegna. Il film è una delle tante produzioni cinematografiche dedicate al mondo dell’auto e arrivate nelle sale in questi primi due decenni del nuovo millennio, forse i più prolifici per questo genere di opere. Le abbiamo raccolte nella nostra galleria di immagini, dove troverete anche due pellicole in uscita nelle prossime settimane, di cui una basata su un celebre romanzo e un’altra su un’epica edizione della 24 Ore di Le Mans.