Dove noleggiarla. Per farlo ci rechiamo al Trabi World sulla Zimmerstrasse, a poche decine di metri dal Checkpoint Charlie e dal Trabant Museum. Non è un luogo che passa inosservato: qui, tanti esemplari colorati dell’auto sono in sosta all’ombra di una piccola mongolfiera per turisti. Mettersi al loro volante costa 49 euro per un itinerario da 75 minuti e non è necessaria la carta di credito. Inoltre, sono previsti sconti per i possessori del biglietto turistico della città, la Berlin WelcomeCard.

Cambio curioso. Prima di metterci in marcia, prendiamo confidenza con la curiosa leva del cambio, collocata alla destra del piantone dello sterzo: i quattro rapporti sono ruvidi e contrastati, ma ci si abitua dopo pochi minuti. Non a caso, alcuni volanti disposti lungo una parete, l’uno accanto all’altro, sono a disposizione dei clienti, per esercitarsi prima della partenza. Dopo un breve briefing e alcune avvertenze personalizzate – “italiani, rispettate il rosso”, scherza (neanche troppo) la guida – il Trabi Safari può finalmente partire.