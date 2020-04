Quella volta che…

Si parte da Roma. Al momento del ritiro dell’auto - a Roma – prima ansia da pneumatici: ci ritroviamo con una Good Year Eagle F1 Suv da 20 pollici barra 50, quasi una slick tanto poco è scolpita. Già mi immaginavo il nostro veicolo d’appoggio, per fortuna più gommato, affannarsi per tirare fuori dai guai una Jaguar I-Pace da 2,2 tonnellate da una fangaia, ma pazienza, non c’è il tempo di montare gomme particolari. Per fortuna la I-Pace ha la trazione integrale e una modalità off-road per sollevare le sospensioni, ci faremo bastare questo. Per la prima tappa di circa 200 km tutto fila liscio: si sale dai Monti della Tolfa verso il lago di Bracciano, l’idea è quella di arrivare a Carsoli (AQ) dove sappiamo esserci un Tesla destination charger. Ma si arriverà in tarda serata e per il momento dobbiamo trovare qualche bel punto per il video e le foto. Ho un’idea… auto con struttura di alluminio, aerodinamica attiva… andiamo a cercare gli aerei al Museo Storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle! “Ma sono le 5 del pomeriggio e non abbiamo avvisato nessuno…”. “Fa niente – dico – il buon nome di Quattroruote ci aiuterà”.

Al tramonto con gli aerei. Ora, non so se avete mai provato ad avvicinarvi ai cancelli di una caserma in piena regola nel tardo pomeriggio, vigilata da un aviere armato e chiedere di entrare per fare foto e video senza avere un permesso o un appuntamento. L’ho fatto, ma fra me e me pensavo proprio che saremmo stati respinti. A Max (il fotografo), a Enzo, (il videomaker) e a Walter, superesperto driver di off-road (a proposito, auguri per una pronta guarigione, so che stai migliorando) dicevo “Stavolta, nonostante la nostra faccia tosta, non ce la facciamo ragazzi”. E invece… dopo qualche frenetico conciliabolo e telefonate allo Stato Maggiore a Roma, il Colonnello Giuseppe Lauriola, il Comandante dell’Aeroporto, ci spalanca i cancelli del Centro, che è la più antica base dell’Aeronautica Militare in Italia. E con la luce magica di un bellissimo tramonto riesco a fare i miei standup e le foto di rito accanto a un glorioso Fiat G80 e un Republic F-84F Thunderstreak.