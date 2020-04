Quella volta che…

“Alt! Polizei”. Valicato il confine, come previsto l’energia diventa merce ben più diffusa. Ogni stazione di servizio che incontro è dotata di punti di ricarica, minimo a 50 kW ma spesso anche a 150 per fare il pieno in mezz’ora o poco più. Questo scenario sposta il baricentro del mio viaggio. Le colonnine sono veloci e abbondano, quindi posso guidare sereno e quasi mi dimentico di essere su un’elettrica. Nei tratti senza limite dell’Autobahn ne approfitto per alzare la media: regolatore di velocità attivo a 150 km/h e ogni tanto, se prendo gli abbaglianti da una AMG o una RS, faccio qualche sparata a 200, la massima autolimitata della e-tron. Fra una colonnina e una Wiener Schnitzel, un paio di wurstel e un’altra ricarica, sono già al secondo giorno di viaggio e mi avvio al confine con la Danimarca. Nei dintorni di Amburgo, nord della Germania, noto una Classe E SW che mi ronza attorno, superandomi e facendomi poi ripassare. Finché non mi si mette davanti e sul lunotto compare un simpatico display digitale con scritto “Alt! Polizei”. La Merc mi scorta alla prima uscita e, dietro di me, si ferma anche una Serie 5 berlina, anch’essa in borghese. Si palesano quattro tizi che sembrano usciti dal telefilm Squadra Speciale Cobra 11 e, dopo un controllo di routine forse perché incuriositi dalla targa italiana della mia e-tron, iniziano a indagare sullo scopo del mio viaggio. Stentano a credere che arrivi dal profondo Sud con una macchina che si ricarica col cavo e non beve benzina. Pensavano fosse ibrida, almeno. E dopo pochi minuti divento il loro eroe della giornata. Compiere e raccontare questo viaggio, quindi, un senso l’ha avuto eccome. Perché anch’io stesso ho compreso, molto banalmente, che la questione dell’auto elettrica ruota attorno alla velocità e alla fruibilità delle colonnine, non tanto al freddo numero dell’autonomia.

Tremila chilometri in tre giorni. Il terzo e ultimo giorno attraverso tutta la Danimarca senza colpo ferire, tanto lì le stazioni Ionity abbondano. Man mano che mi avvicino alla meta il paesaggio cambia. Quella che mi condurrà a Skagen è una lingua di terra sempre più sottile, con dune di sabbia e brughiere. E la sua estremità fa da spartiacque fra il Mar Baltico e quello del Nord. Sarà il panorama che mi circonda, oppure quel senso di soddisfazione per essere riuscito a rispettare il piano di volo, tappa per tappa, e aver coperto tremila chilometri in tre giorni. Sta di fatto che provo un senso di appagamento e relax lontano anni luce da quello stato d’ansia che occupava l’abitacolo della e-tron appena partito da Reggio Calabria. E quella che mi sembrava un’impresa pionieristica, appena iniziato il viaggio, se ci ripenso adesso mi sembra un viaggio come un altro. Insomma, quasi come gli altri…