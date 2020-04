Quella volta che...

Jaguarista nella baia. Per rompere il ghiaccio, Penzias si presentò come appassionato di macchine. A San Francisco, dove abitava (città destinata ad avere un ruolo importante in questa storia), disse che guidava una Jaguar XJS, mentre la sua prima auto era stata una Frazer del '47, poco affidabile, ma molto rimpianta. A sessant'anni passati da poco, era tornato alle auto inglesi: nonostante alcune idiosincrasie - come il freno a mano a sinistra, “in cui si incastrano i pantaloni”, disse ridendo - la vecchia Jaguar era un'auto capace di farlo sentire bene, connesso alla strada. Guidare doveva essere un piacere, ribadì convinto, e proprio per questo motivo insisteva sul fatto che dobbiamo stare attenti a non abusare delle auto, a non distruggere le nostre città trasformandole in sobborghi attraversati da autostrade, come certe periferie negli Stati Uniti (si riferiva a Los Angeles, ma non solo). Le macchine, secondo Penzias, erano diventate troppe: bisognava cercare delle alternative.

Uber dieci anni prima. Da vero uomo di scienza, Penzias analizzava la situazione con lucidità: non possiamo aumentare il numero delle auto in circolazione, creando ingorghi sempre più grandi, visto che non c'è altro spazio per nuove strade... E quindi? Elementare Watson: l'unica soluzione praticabile è il trasporto pubblico. Che non vuol dire necessariamente stare pigiati su autobus e metropolitana. Grazie alle tecnologie in via di diffusione, l'astrofisico intravedeva un trasporto pubblico "personalizzato", in grado di diventare una vera alternativa all'auto privata. In sostanza, le comunicazioni satellitari e i navigatori Gps (all'epoca sulle auto, non essendoci smartphone) avrebbero dato possibilità infinite, a partire da quella di prenotare un parcheggio prima di mettersi in strada (cosa, questa, che comincia solo ora a essere sperimentata in piccole realtà come la Ztl di Mantova, grazie ai sensori nell'asfalto). Fino a diventare una grande spinta al trasporto collettivo.