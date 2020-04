FCA What's Behind

Nella seconda stagione della serie "What's Behind", il gruppo FCA mostra il dietro le quinte dello sviluppo e della ricerca sui nuovi modelli. Questa puntata è dedicata rivoluzione avvenuta nel tempo in tema di motori e powertrain.

Dalle prime automobili alla tecnologia di oggi. Agli albori dell'automobile, la maggiore attenzione era rivolta alle prestazioni, con una rapidissima evoluzione della tecnologia e dei materiali che ha portato anche a grandi miglioramenti in tema di affidabilità ed efficienza. Con la crisi petrolifera degli anni 70, l'attenzione si è poi spostata sui consumi, divenuti uno dei punti chiave per le successive generazioni di prodotti, anche con l'avvento della gestione elettronica. Nel filmato viene citato il motore Fire, prodotto in 30 milioni di unità in tutto il mondo e giunto fino ad oggi attraverso numerose evoluzioni, senza dimenticare la tecnologia Multiair, tutte le generazioni dei common rail e gli attuali Multijet.