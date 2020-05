Quella volta che...

Non era cosa di tutti i giorni vedere Sergio Marchionne a Roma, la città dei salotti politici: un mondo dal quale si teneva sempre distante, pur mantenendo un cortese dialogo con le istituzioni. Anche per questo, nessuno avrebbe mai immaginato che la cerimonia capitolina di consegna di una Jeep Wrangler ai Carabinieri sarebbe risultata l’ultima apparizione in pubblico del big boss del gruppo FCA. Né tantomeno io, incaricato di partecipare a quello che era un evento importante, certo, ma non abbastanza da giustificare la presenza di colui che, solo poche settimane prima, Trump aveva indicato come “il mio preferito nella stanza” tra i top manager convocati alla Casa Bianca. In realtà Marchionne – come avrei capito solo nel corso della cerimonia – era lì più per amor della divisa indossata dal padre che per questioni di marketing e rapporti istituzionali.

Il modello. Una precisazione: lo stesso amministratore delegato aveva già presenziato nel 2016 alla consegna di un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in versione gazzella. Quest’ultima, tuttavia, era (ed è) un modello dal grande impatto emozionale, una sorta di supercar a quattro porte: non a caso, le sue immagini “in divisa” fecero subito il giro del mondo. In più, era una novità di mercato, al contrario della fuoristrada consegnata all’Arma il 26 giugno 2018: un esemplare grintoso, di cui avremmo in seguito svelato tutti i segreti, ma all’epoca già fuori produzione. Tant’è che la presenza di Marchionne, al contrario, mi aveva indotto a pensare che la vettura della cerimonia sarebbe stata la Wrangler di nuova generazione, quella attuale, già in vendita negli Usa e attesa negli showroom europei da lì a breve.