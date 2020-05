Itinerari in auto

Seguendo il Tagliamento. La "capitale" della Carnia, Tolmezzo appunto, è contrassegnata da un gradevole centro storico d'impianto quattrocentesco, il cui fulcro è la porticata via Roma, e vanta un museo di una certa importanza, consacrato alle arti e alle tradizioni popolari, che copre un arco di tempo che va dal '300 all'800. A visita ultimata, s'imbocca verso nord la s.s. 52. Prima tappa: Zuglio, con il Museo archeologico, che conserva reperti della romana Iulium Carnicum, e la gotica (ma trasformata tra '400 e '500) pieve matrice di San Pietro in Carnia, che troneggia in posizione isolata sulla Valle del But. Più avanti, a Sutrio, si svolta a sinistra sulla s.s. 465 che, superata Ravascletto, conduce a Comeglians, nella Valle del Degano. E La parte più bella dell'itinerario, sotto il profilo paesaggistico, inizia qui. La s.r. 355 corre parallela al fiume, mentre la valle si fa sempre più ampia, assumendo un carattere quasi idilliaco: le pietraie si alternano ai prati e alle abetaie, sfiorando piccoli borghi in cui troneggiano edifici singolarmente imponenti, come l'ottocentesca Casa delle cento finestre, a Mione, frazione di Ovaro, con il suo tetto verde smeraldo. La strada termina a Villa Santina, nella Valle del Tagliamento, che si deve risalire verso ovest immettendosi per la seconda volta sulla s.s. 52. Si sfiora Socchieve, dominata dalla chiesa di San Martino, con il suo pregevole ciclo di affreschi di fine '400, poi la valle si restringe e la statale risale fino all'altopiano di Ampezzo, borgo caratterizzato da diverse case d'epoca con balcone di legno, oltre che dal Museo geologico della Carnia.

Si entra in un'altra dimensione. Ma ecco, subito dopo il centro abitato, una stradina che si stacca sulla destra. La s'imbocca e presto ci s'inoltra in una stretta gola, si superano varie gallerie, si ha quasi impressione di fare ingresso in un'altra dimensione, in un mondo a parte. E quando, all'improvviso, appare una macchia blu in mezzo al verde, un lago fiabesco, nonostante sia un invaso artificiale, si scopre che non si tratta solo di un'impressione. Perché si è arrivati davvero in un luogo che per secoli è stato pressoché isolato e che, proprio per questo, ha conservato intatte le tradizioni della sua comunità germanofona: la conca di Sauris. Un angolo di paradiso alpino completamente circondato dalle montagne e suddiviso in due centri abitati – Sauris di Sotto e Sauris di Sopra – punteggiati di splendide case di legno scuro, fulgidi esempi di architettura carnica. Non è un posto alla moda. E meno male.