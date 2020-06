Itinerari in auto

Tra i filari di vite. Così prendiamo la strada per Susegana, per lasciarla poco dopo, girando verso Collabrigo. L'auto s'inoltra in mezzo al verde, tra divertenti saliscendi, superando San Pietro di Feletto e Refrontolo, prima di toccare Soligo. Qui imbocchiamo la s.p. 32 e ci spingiamo verso ovest. Intanto, i filari di vite aumentano, a testimonianza del fatto che stiamo entrando nel cuore della zona di produzione del Prosecco. A Vidor svoltiamo a destra per Valdobbiadene, disposta su un pendio che digrada verso il Piave: nei suoi dintorni, sui vigneti fortemente pendenti di Santo Stefano, Saccol e San Pietro di Barbozza, nasce la versione più prestigiosa dello spumante veneto, il Cartizze.

Spazio all'arte e alla storia. Sarà poi la s.p. 36 a portarci a Follina, dove merita una sosta l'abbazia di Santa Maria, con il suo chiostro del 1170-1268. Quindi imbocchiamo la s.p. 4 verso Pieve di Soligo, per poi deviare a sinistra in direzione di Rolle, paesino immerso in un angolo di Veneto ancora intatto. Da qui, passando per Tarzo, arriviamo a Vittorio Veneto, dove le mete degne di nota sono tante: dal Museo diocesano d'arte sacra, con opere di Tiziano e Cima di Conegliano, a quello del Cenedese, collezione di archeologia, pittura e scultura, al Museo della battaglia di Vittorio Veneto, che racconta l'episodio decisivo della Grande Guerra sul fronte italiano.