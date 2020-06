Gran Turismo 7

Il nuovo capitolo. La serie GT vanta 22 anni di storia ed è ormai un pilastro del mondo videoludico, anche se per il momento non sappiamo ancora molto circa gli aspetti tecnici che riguarderanno quest'ultimo capitolo: la base sarà quella di GT Sport, ma sicuramente le potenzialità del nuovo hardware della console targata Sony permetteranno di introdurre alcune novità di spessore, che per ora possiamo solo apprezzare dal punto di vista della accuratezza grafica.