Carlos Ghosn ha intrapreso una nuova strada professionale durante il suo esilio in Libano. L'ex numero uno della Nissan e della Renault, infatti, ha annunciato l'avvio di un programma di formazione volto a rilanciare la business school dell'Université Saint-Esprit de Kaslik, un ateneo privato a nord di Beirut.

Gli obiettivi. Ghosn, fuggito in Libano dopo mesi e mesi trascorsi in carcere e ai domiciliari in Giappone per via delle accuse di illeciti finanziari mosse ai suoi danni, ha intenzione di organizzare dei corsi di apprendimento avanzato per dirigenti di primo piano, programmi per la formazione su nuove tecnologie e un progetto di "incubazione" di startup, ossia iniziative per sostenere e accelerare aziende innovative. "Si tratta di creare posti di lavoro, occupazione e imprenditori per consentire alla società civile di assumere un suo ruolo nella ricostruzione del Paese", ha detto Ghosn nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, mentre pochi giorni fa, parlando con la Reuters, ha escluso un interesse per la politica e messo in chiaro solo l'intenzione di dedicare "tempo e sforzi per sostenere il Libano durante questo periodo difficile". Il Paese mediorientale è gravato da una lunga crisi economica legata ancora alle conseguenze della guerra civile iniziata nel 1975 e finita solo nel 1990. I problemi si sono moltiplacti dopo la terribile esplosione che a inizio agosto ha devastato il porto di Beirut, creando grandi difficoltà alla popolazione nell'approvvigionamento di derrate alimentari.

Ruolo di supervisione. Ghosn, che è stato contattato dall'ateneo nelle settimane successive al suo arrivo in Libano, avrà un compito preciso: aiuterà nelle attività di supervisione dei corsi e con la sua esperienza contribuirà a portare avanti l'obiettivo del corso di trasformare le aziende in difficoltà, fornire adeguati insegnamenti a società alle prese con un contesto operativo problematico e insegnare ai dirigenti i modi per "rendersi inestimabili" all'interno di un'organizzazione aziendale. Grazie alla sua presenza, diversi altri dirigenti hanno accettato di tenere corsi senza percepire alcun emolumento. Tra gli altri, hanno risposto positivamente al suo invito l'amministratore delegato del gruppo Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, l'ex vicepresidente di Goldman Sachs, Ken Curtis, e il venture capitalist Raymond Debbane. I corsi dovrebbero iniziare a marzo e vedere la partecipazione di 15/20 dirigenti libanesi o mediorientali.

Il processo a Tokyo. In ben altra situazione si trova un suo ex braccio destro, quel Greg Kelly rimasto in Giappone e ora alle prese con il processo per aver aiutato l'ex manager a falsificare le dichiarazioni fiscali. Toshiaki Ohnuma, uno dei testimoni chiave ed ex capo della segreteria di Ghosn alla Nissan, ha ammesso di aver valutato diversi metodi per pagare l'ex presidente senza rivelare i compensi come stabilito dalle normative nipponiche. La sua testimonianza è considerata cruciale dai pubblici ministeri: Ohnuma assicura di conoscere a fondo le presunte condotte illecite di Ghosn perchè era appositamente incaricato di nascondere i pagamenti.