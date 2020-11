Il Cavallino rampante, da sempre, suscita forti emozioni. Una Ferrari, quando la vedi parcheggiata nelle vie più esclusive di Milano o ti supera in autostrada, ti smuove qualcosa dentro. Se poi hai la fortuna di ritrovarti alla guida di una Rossa, l’adrenalina amplifica esponenzialmente tutti questi sentimenti, fino a farti formicolare le dita. Sono proprio queste le sensazioni che Mattia De Novellis, uno studente quindicenne del Liceo Scientifico Marconi di Pesaro, ha voluto trasmettere tramite le parole. Durante l’ora di italiano, gli è stato chiesto di comporre una poesia che avesse al centro il senso del tatto e lui non ha perso l’occasione di esaltare la sua passione per le auto, ispirandosi al suo sogno: sedersi dietro al volante di una vettura made in Maranello.

Ecco dunque “Ferrari”, di Mattia De Novellis

Già caldo il motore

Lei rossa fiammante, morbida e accogliente,

liscia e accattivante.

Piede sulla frizione, prima ingranata,

sul sedile di pelle la schiena è incollata.

Fin da subito, dalla partenza

il mondo si ferma, ne sento l’essenza

e mentre lei già corre a mille

dentro di me adrenalina e scintille.

Slittano le gomme sull’ asfalto bagnato

divampano le fiamme dallo scarico cromato

linee aggressive, potenza infinita

nella velocità io sento la vita.

Nella turbina energia ruggente,

sfidando il sole col suo rosso splendente.

Cambio e volante tra le mie mani:

Tengo in pungo il sogno del domani.