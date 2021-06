In Jaguar-Land Rover amano fare le cose in maniera diversa dagli altri. Ora hanno deciso di esportare tale forma mentis in un settore che all’automotive è complementare, ovvero quello del turismo. Dopo essersi domandati come la pandemia cambierà le priorità in questo ambito, sono arrivati alla conclusione che oggi il pubblico chiede due cose: di ridare all’automobile il ruolo di protagonista del viaggio nonché - citiamo - potersi immergere in “una esperienza di viaggio in cui l’evasione e l’immersione nella natura siano rigeneranti”.