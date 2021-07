Roberto Mancini

L'opinone. Durante il servizio fotografico per la nostra copertina, l'allenatore non ha perso l'occasione per dire la sua sulla monovolume della Fiat: "Esteticamente mi sembra gradevole. Così corta e compatta potrebbe farsi spazio tra le piccole". Nonostante il suo giudizio, però, l'Idea non è stata tra i modelli più venduti in quel periodo dal Lingotto, pur essendo stata prodotta in 210.129 unità, oltre agli esemplari del Sud America.



Ama le auto. Il "Mancio" è sempre stato un grande appassionato di auto: all’epoca scriviamo che "nel suo sito internet dice di amare le vetture sportive. Fa anche un nome: Porsche 911 Turbo Coupé". Una sportiva blasonata, arrivata dopo vetture più normali, tra cui una celebre Autobianchi: "A 16 anni fa il suo esordio in serie A con la maglia del Bologna. Parte delle 700 mila lire dell’ingaggio le risparmia per coronare un sogno, che prende le forme di una Y10 di seconda mano poco prima di compiere 18 anni". Del resto, parliamo dell’auto "che piace alla gente che piace". Come il tecnico Mancini, grande protagonista di questi Europei.