Il recente bando lanciato dall’Anas per l’assegnazione in concessione ventennale di 100 case cantoniere da trasformare in bar, ristoranti, alberghi e strutture di sostegno alla mobilità sostenibile ha suscitato reazioni in Sardegna, territorio nel quale si trovano 30 degli edifici oggetto dell’iniziativa. Come ci hanno segnalato alcuni lettori, infatti, la Regione Sardegna ha inoltrato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro l’iniziativa, invocando l’art. 14 dello statuto speciale della Regione autonoma in base al quale i beni statali dismessi o inutilizzati devono passare al patrimonio dell’ente territoriale. Secondo i ricorrenti, dunque, con l’emanazione del bando l’Anas avrebbe commesso un abuso, non rispettando la norma che, a tutti gli effetti, ha valore di legge dello Stato. Interpellata al proposito, la società di proprietà delle Ferrovie di Stato ha comunicato di aver preso atto del ricorso presentato e di star predisponendo le proprie controdeduzioni, dichiarandosi certa della correttezza del proprio operato.