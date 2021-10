Le scuole. “Il progetto”, racconta l’ingegner Vito Ilacqua, dirigente scolastico dell’Istituto Falcone di Gallarate (VA), “nato nel periodo precedente la pandemia, è stato finanziato dalla Regione Lombardia e dell’Ufficio scolastico regionale con lo scopo proprio di diffondere, grazie anche alla collaborazione di Polizia stradale, Carabinieri, città di Gallarate e Areu (l’Azienda regionale emergenza e urgenza), una cultura della prevenzione e della sicurezza stradale coinvolgendo le classi di quarta e quinta degli istituti di secondo grado della Lombardia”. Un apposito bando ha poi consentito d’individuare tre poli interprovinciali nei quali condurre le attività: la diffusione del coronavirus ha complicato le cose, senza però impedire di portare avanti i progetti. “Il progetto prevedeva una prima fase definita, a livello didattico, come un compito di realtà, ovvero la simulazione con manichini di un incidente tra un’auto e un ciclomotore per comprenderne dinamica e conseguenze; la necessità di svolgere la formazione a distanza ha invece imposto la necessità di rovesciare la scansione del programma, facendo precedere la parte a distanza e rimandando al periodo attuale quella sul campo”. Poco male, però, perché il progetto ha comunque riscosso una grandissima adesione nelle 12 province coinvolte, raggiungendo 10.500 studenti grazie anche all’impegno di 435 docenti. Nelle ultime settimane, comunque, si sono tenuti 12 eventi dal vivo, organizzati dall’associazione La Strada, proprio con lo scopo di far immergere i ragazzi nella simulazione di una situazione reale, commentata sul posto da personale del 118 e agenti di polizia locale. Allo stesso tempo, un apposito sito (educazionestradalelombardia.it) ha permesso di rendere disponibili agli allievi le unità di apprendimento, suddivise per temi che spaziano dalla prevenzione degli incidenti ai principi del codice della strada, dai comportamenti virtuosi ai rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti e farmaci. Fondamentale per la riuscita del programma è stato il coinvolgimento dei corpi di polizia locale, di relatori di estrazione universitaria, che hanno consentito di affrontare i tempi a 360°, e di testimonial come diversi atleti paralimpici di primissimo piano. “La risposta dei ragazzi”, conclude l’ingegner Ilacqua, “è stata molto positiva, nonostante la Dad non sia stata certo di aiuto per stabilire una comunicazione immediata tra docenti e studenti”.