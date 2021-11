Come accade a molte altre grandi Case, le vendite della Volvo sono oggi trainate soprattutto dalle Suv: delle 380.757 vetture del marchio vendute nello scorso semestre nel mondo, circa il 75% sono rappresentate dai tre modelli più gettonati, cioè la XC40 (118.121 unità), la XC60 (113.500 unità) e la XC90 (54.177 unità). Eppure, è ancora forte l’immagine delle storiche wagon svedesi, vere e proprie icone del brand scandinavo, soprattutto agli occhi degli italiani, tra i principali estimatori di questo tipo di carrozzeria. Non a caso, proprio dal nostro mercato parte con una wagon il mito delle convenienti versioni Polar, capaci di rinvigorire negli anni 90 le vendite della casa di Göteborg. Ed è sempre una giardinetta a dare il via nel 1997 alla storia della famiglia XC, con cui oggi vengono identificate le Suv Volvo. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d’immagini, dove abbiamo ripercorso il mito delle wagon scandinave.