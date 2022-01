Manca ormai poco al Festival di Sanremo, giunto alla sua 72esima edizione. La più famosa kermesse televisiva italiana, in programma dall’1 al 5 febbraio, terrà incollati davanti alla tv milioni di telespettatori, catalizzando in quei giorni le attenzioni dei media e dell’opinione pubblica. Non a caso, al solito saranno tanti gli sponsor del più celebre format televisivo del nostro Paese, tra cui il marchio Suzuki, atteso al teatro Ariston con la nuova S-Cross Hybrid, auto ufficiale della manifestazione. E proprio una vettura della casa di Hamamatsu fa parte della lunga selezione di modelli ispirati alla musica, molti dei quali con nomi italiani, presenti nella nostra galleria d’immagini, da sfogliare in attesa del Festival della canzone italiana.