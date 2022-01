Dopo i voti andati nei giorni scorsi ad Amadeus, Alberto Angela ed Alfonso Signorini, il quinto scrutinio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica si è concluso ancora una volta con una fumata nera, ma anche con un sorriso (agrodolce, visto che non è tempo di burle) per gli amanti dei motori: proprio al termine dello spoglio, uno degli ultimi nomi pronunciati da Roberto Fico, presidente della Camera, è stato infatti quello dell’ex pilota Mario Andretti.

L’onorificenza. “Piedone”, così soprannominato per la sua attitudine a spingere forte sull’acceleratore, ha ottenuto un voto tra le 530 schede scrutinate, in una mattinata che ha registrato ben 406 astenuti. Il suo, peraltro, non è un nome estraneo alle istituzioni: il 2 giugno del 2006, sotto la presidenza di Giorgio Napolitano, il pilota dal doppio passaporto è stato insignito del titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, mentre proprio a Palazzo Montecitorio, dove oggi ha ottenuto una preferenza per l’elezione del Capo dello Stato, ha visto assegnarsi, nel 2015, il Premio America della Fondazione Italia Usa.

Cosmopolita. La sua, del resto, è una vita da vero globetrotter: nasce nel 1940 a Montona, quando il Comune è ancora nei confini italiani, per poi passare otto anni in un campo allestito per gli esuli istriani, fiumani e dalmati nell’ex Real Collegio di Lucca (motivo per cui, nel 2016, gli verrà conferita la cittadinanza onoraria della città toscana) prima di trasferirsi in Pennsylvania con la famiglia. Qui, dove ottiene la cittadinanza americana nel 1964, prende il via la sua lunga carriera nel motorsport, in cui rappresenterà più volte dei team tricolori in Formula 1 e nel campionato sportprototipi come pilota Ferrari e Alfa Romeo. Ma il più grande trionfo di “Piedone” arriva nel 1978 con la Lotus, quando ottiene il titolo iridato nel Circus. Si ripeterà in formula Cart nel 1984 con la scuderia Newman-Haas.