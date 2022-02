Le difficoltà. "Cerchiamo di fare una tappa ogni anno, tant’è che abbiamo appena concluso la quinta", dice De Sano. La tappa in questione è quella di Cancun, già rimandata tre volte: "Eravamo pronti per l’estate 2020, ma con l’emergenza Covid è saltato tutto. Avevamo poi riprogrammato l’impresa per lo scorso agosto, ma un picco di contagi in Messico ha fatto nuovamente saltare tutto. Alla fine, siamo riusciti a partire lo scorso 26 dicembre, mentre in Europa i casi erano in aumento. Ognuna delle tappe è durata tra le tre e le quattro settimane. Questo in realtà rende tutto più complicato, perché ogni volta dobbiamo trovare il modo di lasciare la macchina nel Paese in cui siamo arrivati e ritrovarla al nostro ritorno. La nostra Uno era ferma dal 2019 in Baja California a causa della pandemia e abbiamo dovuto fare un po’ di lavoro per rimetterla in sesto". Per fortuna, non manca la dimestichezza con il fai da te: "La Uno ha una meccanica molto semplice e noi siamo ormai abbastanza appassionati a questa tipologia di mezzi, tant’è che abbiamo in garage anche una Lada 2104 (la mitica Zigulì: una foto del loro esemplare è apparsa anche su Ruoteclassiche dello scorso ottobre, ndr), una ZAZ968M, una Fiat 500 e una 128. La maggior parte delle riparazioni avvengono in autonomia, ma quando serve ci facciamo dare una mano da qualche meccanico locale, che in genere si mostra molto divertito nel mettere le mani su un mezzo così vintage".