Parte da una concept. Da dove cominciare? Dal 1984, quando la casa giapponese commissionò a Pininfarina un prototipo di una sportiva a motore centrale, denominata HP-X. Una concept bassa e affusolata, che si può considerare come primo embrione della NSX (New Sportcar eXperimental). Lei, due posti secchi, appare in veste definitiva al Salone di Chicago del 1989: nel frattempo, per produrla, è stato costruito un apposito stabilimento a Tochigi, con oltre 300 addetti dedicati. Operai con almeno dieci anni di anzianità aziendale, per mettere d’accordo tecnologia e abilità manuale. Per dire, la monoscocca saldata interamente in alluminio – prima al mondo – ha richiesto l’ideazione di particolari sistemi di saldatura. Per rendere l’idea dell’artigianalità del processo, vi basti un esempio: la scocca veniva immersa in un bagno di cromatizzazione, un procedimento (utilizzato in aeronautica) che crea un sottilissimo film sull’alluminio per renderlo levigato quanto basta a consentire una perfetta verniciatura. Ritmi di produzione? Una trentina di esemplari al giorno.