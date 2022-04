Sul palcoscenico di presentazione della BMW Serie 7, in un padiglione dell’Olympiastadion di Monaco di Baviera, c’era la versione full electric i7. Non le altre. Un segno dei tempi, ma non solo, perché in realtà l’ammiraglia dell’Elica in formato Bev sarà anche l’unica disponibile al lancio europeo in novembre: le altre varianti, mild hybrid benzina e diesel, e le plug-in arriveranno solo in seguito. Dunque, è giusto che sia la i7 a prendersi la scena, con il suo design di rottura, i suoi interni raffinati e spettacolari. Che ti portano a vivere un’esperienza nuova, fatta anche di suoni. Sì, quelli virtuali che la BMW ha studiato a lungo e realizzato per la “7”, un pacchetto completo rispetto a quelli della i4 e della iX (che potrebbero essere aggiornati, forse, verso fine anno): suoni dedicati al potente powertrain elettrico bimotore da 544 cavalli della xDrive60, da declinare nei vari My Modes, come pure in tutte le altre “fasi” in cui il cliente entra in contatto con la vettura.