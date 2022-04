Jim Ratcliffe, fondatore del marchio Ineos e ideatore della Grenadier, primo modello della neonata Casa automobilistica britannica, ha annunciato l'intenzione di acquistare il Chelsea, una delle squadre calcistiche londinesi più note a livello internazionale.

La più alta offerta di sempre per una squadra sportiva. Ratcliffe, secondo quanto riportato da una nota stampa della Ineos - che prima di essere un brand automobilistico è una multinazionale nei settori chimico e petrolchimico - avrebbe messo sul piatto un'offerta di 4,25 miliardi di sterline: si tratta, a quanto si apprende, della più alta ancora in corsa. E se dovesse andare in porto sarebbe l'acquisizione più costosa di sempre per un team sportivo.

Dalla fabbrica della Smart all'acquisizione del Nizza. Il 69enne imprenditore inglese, che per dare concretezza produttiva alle sue ambizioni automobilistiche ha acquisito dalla Mercedes la ex fabbrica Smart di Hambach, Francia, aveva già accarezzato in passato l'idea di comprare la squadra di Stamford Bridge. Ci provò nel 2019, ma dovette accontentarsi di coronare il suo sogno di entrare nel mondo del calcio comprando il Nizza, squadra che milita nella Ligue 1 francese.

Gli interessi nello sport e la sponsorship con la Mercedes di F.1. La presenza nello sport ai massimi livelli della Ineos va del resto ben oltre gli interessi che ruotano attorno al rettangolo verde: la Ineos è proprietaria di una squadra di ciclismo - la Ineos Grenadiers, per l'appunto - e di un team di vela, la Ineos Team Uk, nel cui sviluppo tecnico ha coinvolto direttamente il suo partner di più alto profilo a livello internazionale, il team Mercedes-AMG di Formula 1.

L'acquisizione del 33% del team di Toto Wolff. La squadra di Brackley ha messo a disposizione della formazione nautica di Ratcliffe il suo know-how sui materiali leggeri, rafforzando una partnership nata dall'ingresso della Ineos come sponsor del team guidato da Toto Wolff e ulteriormente suggellato dall'ingresso di Ratcliffe nel suo capitale, di cui oggi detiene il 33%.

Anche Lewis Hamilton era in corsa per il Chelsea. Ratcliffe si è lanciato alla conquista del Chelsea ormai allo scadere del tempo utile per presentare un'offerta. Curiosamente, tra i nomi dei big che si erano candidati, compariva anche quello di Lewis Hamilton - dal 2013 pilota della Mercedes in Formula 1 - che aveva annunciato il suo ingresso in una cordata di cui faceva parte anche la tennista Serena Williams.

Tre offerte in campo. Ora, per la squadra messa in vendita da Roman Abramovich lo scorso 2 marzo, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, sono rimaste in ballo solo tre offerte: gli unici rivali di Ratcliffe sono Sir Martin Broughton, ex presidente del Liverpool e della British Airways, e Todd Boehly, uno dei proprietari della squadra di baseball Los Angeles Dodgers. La vendita dovrebbe essere perfezionata entro la fine di maggio.