La citycar. Quello utilizzato ne “Il nostro agente in Italia” – questo il titolo della serie in sei puntate, già disponibile su Amazon Prime Video – è un esemplare in versione City Life del Model Year 2021, come si evince dai cerchi neri e diamantati nella foto che lui stesso ha postato su Twitter. In effetti, le riprese sono avvenute nell’autunno dello scorso anno, in uno Stivale purtroppo non sempre soleggiato, tanto che sentirete definire da James May il suo arrivo a Roma, colpita in quei giorni dalla pioggia, “un omaggio a Manchester”.

Costume italico. La Panda, tuttavia, non è una presenza casuale nel format di Amazon, ma uno spunto per parlare delle strade italiane e dei comportamenti al volante nel Belpaese, soprattutto a Napoli e nella capitale. James May è un estimatore della citycar di Torino, tanto da averne posseduto un esemplare della seconda generazione, senza dimenticare le diverse occasioni in cui lui stesso e i suoi due colleghi l’hanno messa alla frusta in Tv, divertendosi.