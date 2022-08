Sostenibilità - La città "ideale" separa, nasconde o cancella le auto

Tutto in uno. I grattacieli non si limitano a essere altissimi palazzi, ma sono costruzioni stratificate che accolgono tutti i servizi, così che, salendo, scendendo o spostandosi in linea orizzontale a piedi, gli abitanti possano trovare tutto quello di cui hanno bisogno in spostamenti ridotti ad appena cinque minuti. E se raggiungi tutto quello che ti serve in cinque minuti, che bisogno c’è di mezzi di trasporto? Se proprio proprio si volesse andare da un’altra parte della città (peraltro per vedere esattamente le stesse cose), lo si potrà fare su un treno ad alta velocità. Niente mezzi di trasporto personale e niente strade. L’automobile, che nasce come simbolo di libertà (non solo di movimento) è quindi definitivamente cancellata. In un Paese in cui di libertà personali ne sono garantite davvero poche la cosa non stupisce poi troppo.