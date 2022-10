Zlatan Ibrahimovic - Due Ferrari in edizione limitata per i suoi 41 anni

La Ferrari, il sogno di tanti automobilisti. Ma anche la realtà di chi, come Zlatan Ibrahimovic, può permettersi questo sfizio per il proprio compleanno. Un "autoregalo", anzi un doppio regalo, è quello che il campione svedese si è concesso per le sue 41 candeline. Proprio così: non una, ma ben due Ferrari sono in arrivo nel garage dell’attaccante nato il 3 ottobre del 1981, come lui stesso ha annunciato su Instagram con un collage dei nuovi gioielli e la didascalia “Happy birthday to Zlatan”. E se ogni auto di Maranello è speciale, le sue lo sono ancor di più: parliamo di una Daytona SP3 e di una 812 Competizione A, due modelli in edizione limitata, gioielli per pochissimi al mondo.