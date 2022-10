Mobilità privata - In Italia circolano 67 auto ogni 100 abitanti

In Italia, nel 2020, circolavano 67 autovetture ogni 100 abitanti: un valore che ci pone davanti alla Francia (57), alla Germania e al Regno Unito (54) e alla Spagna (53). Non solo: considerando l’arco temporale compreso tra il 2001 e il 2020, quando le auto ogni 100 abitanti in Italia erano 57, l’incremento è stato di 10 vetture, pari a quello della Francia, di poco inferiore a quello registrato nel Regno Unito (+11 unità), ma superiore a quelli fatti segnare dalla Spagna (+9) e, soprattutto, dalla Germania (+4). La lettura dei dati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec (su basi Eurostat e Acea) si presta a diverse interpretazioni. L’alto numero di automobili utilizzate in Italia è dovuta sicuramente alla particolare struttura del Paese, sia dal punto di vista orografico, sia da quello della distribuzione territoriale: tolta la forte concentrazione in alcune aree urbane, la popolazione è sparsa anche in una miriade di piccoli e medi centri, scarsamente serviti dall’offerta di mobilità: in tali luoghi, complice anche la presenza di rilievi importanti (dalle Alpi agli Appennini ad altre fasce collinari), l’utilizzo dell’automobile è sostanzialmente indispensabile. Ma anche nelle città principali i mezzi pubblici non offrono una copertura così capillare del territorio da rendere superfluo l’impiego di veicoli privati per soddisfare le necessità degli spostamenti quotidiani e del pendolarismo. Tutti fattori che ci differenziano da altri Paesi europei.

Le regioni. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, i dati (in questo caso relativi al 2021) confermano la Valle d’Aosta al primo posto per auto circolanti, con 202 vetture ogni 100 persone: un record, però, dovuto alle condizioni fiscali favorevoli, che inducono le società di noleggio a immatricolare in quella provincia, così come in Trentino-Alto Adige (dove il valore è 112); non solo, l’incremento rispetto al 2020 è stato di 106 unità nel primo caso e di 58 nel secondo. Per avere riscontri più bassi della media nazionale bisogna, invece, focalizzarsi su Lombardia e Puglia, dove si registrano 62 auto ogni 100 abitanti, e la Liguria (56); con incrementi anno su anno oltretutto modesti, visto che in Lombardia la crescita è stata di sole 3 unità tra il 2021 e il 2020.