Guida Michelin - Polvere di stelle

Tutto iniziò nel 1900. Non si limita però a parlare di ristoranti (tra i quali vi sono anche i bib gourmand, ossia le tavole che si distinguono per il buon rapporto qualità/prezzo), la Michelin: propone anche una selezione di alberghi. Del resto, quando la guida è nata, in Francia, erano proprio gli hotel al centro del volume, mentre i ristoranti non c’erano proprio. Correva l’anno 1900 e la casa di pneumatici distribuì per la prima volta – in 35 mila copie – un libretto rosso di 400 pagine “offerto gratuitamente agli autisti” (e sarebbe stato dato in omaggio fino all’edizione del 1919). Le località dell’Esagono presenti erano 2 mila e, accanto agli alberghi, si citavano, tra l’altro, i distributori di benzina, i garage e le officine. Questo per far capire quanto fin dall’inizio il rapporto tra auto e Guida Michelin sia stato stretto, cosa che certo non può sorprendere. Era principalmente agli automobilisti che la pubblicazione si rivolgeva e lo avrebbe fatto sempre più nel corso del secolo, con l’avvento della motorizzazione di massa. I ristoranti comparvero per la prima volta nel 1923, mentre la loro classificazione in stelle (che ancora oggi riguarda soltanto i migliori: la maggior parte dei locali citati ne è priva) così come la conosciamo risale al 1933. La guida venne a lungo pubblicata esclusivamente in Francia: la prima edizione straniera fu proprio quella italiana, nel 1956. Poi ne arrivarono molte altre in svariati Paesi europei e in un secondo tempo – soprattutto in questo secolo – anche nel resto del pianeta.