Stati Uniti - I senatori alle Case auto: "Salvate le radio AM"

Ai tempi di ChatGPT, intelligenze artificiali e auto connesse può sembrare insolito, ma per un gruppo di senatori statunitensi (democratici e repubblicani) la questione non è di poco conto: gli impianti audio AM a onde medie vanno preservati, punto. Fino a vietare ai produttori di auto la possibilità di eliminarli.

I costruttori tirano dritto. La richiesta dei senatori è scattata dopo che si è diffusa la notizia secondo cui Ford, Volkswagen, Mazda, BMW e Tesla sono pronte a eliminare (se non l'hanno già fatto) le radio AM dai propri sistemi di bordo. Secondo la Ford, in particolare, solo il 5% degli ascolti avviene all'interno delle vetture e la Casa ha già optato per la rimozione da tutti i modelli, iniziando dalla nuova generazione della Mustang.

"La radio AM servono per le emergenze". La tesi dei senatori è chiara: le radio AM sono tuttora considerate il sistema base d'emergenza per l'invio di messaggi alla popolazione attraverso il Public Alerts and Warning System (IPAWS). Se FM, connessione internet, rete satellitare e rete telefonica non dovessero infatti più funzionare, l'AM sarebbe quindi l'ultima soluzione rimasta in casi davvero critici. In America esistono 4.185 stazioni di notizie locali che trasmettono ancora in AM e raccolgono in totale circa 82 milioni di ascoltatori ogni mese, raccogliendo importanti introiti pubblicitari e affrontando spesso temi scottanti legati alla politica e alla cronaca.