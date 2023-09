Formula 1 - Dietro le quinte del Gran Premio d'Italia

Evoluzione della specie. Il tifoso ha mutato aspetto e vanta ora una maggiore capacità di spesa. Qui a Monza, bisogna anche dirlo, sono tantissimi gli stranieri, forse la maggioranza. I biglietti hanno prezzi differenziati, ma in genere assistere in tribuna al Gran Premio della massima Formula per una famiglia di quattro persone significa mettere a budget una spesa analoga a quella di un weekend lungo di vacanza. Quindi è una scelta molto precisa. Inoltre, anche il programma della giornata di prove e di gara in questi anni si è dilatato rispetto ai tempi andati: una volta, aspettavamo ore e ore senza fare nulla, ascoltando la stessa musichetta ripetuta dagli altoparlanti, senza poterci muovere per non perdere il posto. In pista giravano le Formula 1 e alcune categorie di contorno. Ma gli intervalli erano lunghi, non c’era lo smartphone per ingannare il tempo e tener d’occhio la gara e il programma consentiva di uscire presto (tutti insieme, appassionatamente) dall’autodromo. Oggi lo spettacolo è più serrato e ricco nell’arco della giornata, e, volendo, si arriva fino alla sera. E, per chi non è solo "malato" di pista, tipo, magari, le famiglie con bambini, a Monza c’è un’area come la Fan Zone, collocata verso il rettilineo opposto a quello dei box, in cui si possono trovare, oltre ai gadget classici (cappellini, t-shirt, modellini dei team principali, a prezzi non per tutte le tasche), anche attrazioni, sezioni per gli autografi e simulatori a tema, che hanno incontrato i favori soprattutto delle nuove generazioni. Non manca neppure la musica sul palco, elemento, questo, che mette d’accordo un po’ tutte le generazioni. E che garantisce un’atmosfera più da kermesse che da sola pura corsa.