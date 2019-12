La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Skoda Superb Scout, la versione dall'animo off-road della più grande delle familiari del marchio ceco. Per questa particolare versione è prevista una sola motorizzazione: si tratta del 2.0 TDI da 190 CV e 400 Nm, il turbodiesel più potente dell'intera gamma del costruttore. Al quattro cilindri si abbinano un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti e la trazione integrale permanente: la wagon è così in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 8,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 223 km/h, mentre il consumo medio dichiarato è di 4,9 l/100 km con 129 g/km di emissioni di CO2. Dal punto di vista dimensionale, la Superb Scout non è seconda a nessun modello nell'universo Skoda: lunga quattro metri e 86 centimetri, la familiare è larga 186 cm, alta 149 e ha un passo di 284 cm. Il bagagliaio, poi, ha una volumetria minima di 660 litri, ampliabili a 1.950 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Trattandosi di una delle versioni più complete della gamma - il prezzo base della Scout è di 46.200 euro, a fronte di un prezzo d'attacco del modello di 29.080 euro - l'allestimento dispone di svariati accessori di serie. Tra questi, vi sono alcuni dettagli ispirati al mondo delle fuoristrada, come l'assetto rialzato di 15 mm, le modalità di guida specifiche e le protezioni supplementari per la carrozzeria e il sottoscocca. Non mancano dettagli come il quadro strumenti digitale Virtual Cockpit, i gruppi ottici full Led anteriori (adattivi) e posteriori, i cerchi di lega da 18", il portellone con apertura automatica e i sedili anteriori riscaldabili, proprio come il volante rivestito di pelle. Alla stregua di tutte le altre versioni della wagon sono presenti anche l'infotainment da 8" con navigatore e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay, il climatizzatore automatico, il cruise control adattivo, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento attivo della corsia di marcia, il riconoscimento della stanchezza del conducente, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica, l'assistente al cambio corsia con rilevamento dell'angolo cieco e il Traffic Jam Assistant. L'esemplare utilizzato per il Diario di Bordo è caratterizzato dalla verniciatura verde smeraldo metallizzato (730 euro), dai cerchi di lega Manaslu da 19" (750 euro) e dal Family Pack (proposto in opzione gratuita) con presa 230 V e due prese Usb per i sedili posteriori e supporti per smartphone o tablet. Sono inoltre presenti i rivestimenti interni d'Alcantara e pelle (1.450 euro), il climatizzatore automatico a tre zone (300 euro), lo Sleep Pack (120 euro) con supporti posteriori per la testa dei passeggeri e coperte, il Dynamic Chassis Control con Driving Mode Select (920 euro), il sensore per l'apertura del portellone con il piede (200 euro), il Flexible Organizer per il bagagliaio (260 euro), i sedili anteriori e posteriori riscaldabili (260 euro) e Phone Box con caricatore wireless per smartphone e amplificatore del segnale (320 euro). Il prezzo totale dell'esemplare, al netto delle riduzioni garantite dalle varie combinazioni di accessori, è di 51.070 euro.