Volvo e LifeGate

L’idea è semplice e geniale: bidoni galleggianti che grazie al movimento delle onde sono in grado di "mangiare" la plastica, riducendo l’inquinamento dei mari. L’invenzione è di qualche anno fa (presentata da due surfisti, Pete Cegliski e Andrew Turton, nel 2015), ma soltanto ora, grazie al progetto Plasticless, sostenuto da Lifegate e sponsorizzato anche dalla Volvo Italia, arrivano i primi dispositivi nel nostro Paese. La settimana scorsa è stato posato il primo, nel porto di Marina di Varazze, mentre nei prossimi giorni verranno installati altri due "cestini del mare", nei porti di Marina di Cattolica, al confine tra Emilia Romagna e Marche, e Venezia Certosa Marina. I Seabin, infatti, risultano particolarmente efficaci proprio nei porti, all’interno dei quali confluisce gran parte dei rifiuti scaricati in mare, trascinati dalle correnti. La tecnologia di questi mega "filtri galleggianti" permette di eliminare microplastiche fino a 2 millimetri e microfibre fino a 0,3 millimetri di diametro, sempre più diffuse e pericolose perché, venendo ingerite dai pesci, entrano nella nostra catena alimentare. Ogni dispositivo Seabin è in grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno.

Impegno ambientale anche nella Ocean Race. L’iniziativa LifeGate PlasticLess, sostenuta dalla Volvo Italia assieme ad altre aziende, si inserisce in un impegno ad ampio raggio della Casa svedese, che nell’edizione 2018 della Volvo Ocean Race ha equipaggiato le imbarcazioni con sensori in grado di rilevare dati sullo stato di salute dell’ambiente marino di alcune delle parti più remote degli oceani mondiali, rilevando, appunto, anche i livelli di microplastiche. Inoltre la Volvo ha sostenuto il programma con i contributi provenienti dalle vendite dell’edizione speciale della V90 Cross Country realizzata per la Volvo Ocean Race. Modello che, tra l’altro, punta sulla sostenibilità con soluzioni come i rivestimenti di Econyl (100% nylon riciclato).

Plastiche eliminate anche dagli uffici. Nella lotta all’inquinamento da plastica, la Volvo ha recentemente annunciato due obiettivi: entro il 2019, l’azienda eliminerà le plastiche monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa. Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno sostituiti con alternative più sostenibili realizzate con prodotti come carta e legno. La Casa stima che solo nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi. Entro il 2025, poi, la Volvo punta a raggiungere il 25% di plastiche provenienti da riciclaggio per la costruzione delle nuove auto.