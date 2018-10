Blocchi del traffico

Prendono il via in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto le limitazioni alla circolazione previste nel nuovo Accordo di Programma Bacino Padano. Firmato il 9 giugno 2017 durante il G7 Ambiente dall’allora ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e dai presidenti delle Regioni interessate, l’impegno prevede l’attuazione di misure congiunte per migliorare la qualità dell’aria nel Nord Italia.

Fino al 31 marzo. Tra queste, particolare importanza riveste lo stop, in vigore nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, "per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale a Euro 3". L’Emilia Romagna ha deciso di imporre fin da subito il blocco della circolazione anche alle Euro 4 diesel, in netto anticipo sulla roadmap dell’accordo, che prevede l’estensione delle limitazioni già vigenti alle vetture così omologate entro il 1° ottobre 2025, e alle Euro 5 entro il 1° ottobre 2030.

Divieto solo nelle aree urbane. La limitazione, secondo l’art. 2 dell’intesa, "si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti […] ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2" e nei quali è garantito "un adeguato servizio di trasporto pubblico locale". Dopo avervi già esposto nei giorni scorsi le misure adottate da alcuni loro Comuni (Torino, Milano e Bologna), vediamo nello specifico cosa prevedono le regioni interessate per i veicoli a quattro ruote.

Lombardia: orari più lunghi. Le limitazioni per le vetture diesel Euro 3 sono in vigore nei giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30, nei 209 comuni di Fascia 1 e nei cinque comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, appartenenti alla Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Se per tali veicoli lo stop è in vigore nel citato periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, per le vetture Euro 0 benzina e diesel e quelle Euro 1 e 2 diesel la limitazione è in vigore per tutto l’anno, negli stessi giorni e orari nelle aree urbane dei comuni di Fascia 1 e 2 (altre informazioni).

Veneto e Piemonte. Nella regione del nord-est, Palazzo Balbi ha imposto lo stop ai veicoli diesel Euro 3 negli stessi orari e giorni previsti dall’accordo. Anche in Piemonte il divieto di circolazione è imposto a tali veicoli a gasolio dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni feriali limitatamente al periodo invernale (da ottobre a fine marzo), interessando complessivamente 550 mila automobili e 200 mila mezzi commerciali. Tuttavia, se a Torino le misure entrano in vigore da oggi, negli altri Comuni della città metropolitana e in quelli con più di 20 mila abitanti si dovranno attendere i tempi tecnici di attuazione della ordinanza-tipo, approvata il 28 settembre, il cui testo è stato trasmesso questa mattina alle amministrazioni comunali interessate, che dovranno adeguarsi.

Emilia Romagna: stop anche alle Euro 4. Le limitazioni per i veicoli più inquinanti sono in vigore da oggi a fine marzo, dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni feriali e della prima domenica del mese, in tutti i comuni con più di 30.000 abitanti e nell’agglomerato urbano di Bologna. Nei 30 Comuni che hanno aderito al Piano aria integrato regionale lo stop alla circolazione, come anticipato, è esteso anche alle vetture diesel Euro 4.