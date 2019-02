La cavalcata nella produzione di veicoli elettrici in Cina potrebbe subire un forte rallentamento, in particolare per i veicoli elettrici a bassa velocità (LSEV) in quanto le autorità hanno istituito un meccanismo di amministrazione e supervisione di questi mezzi, limitando anche la loro produzione. Con l’obiettivo di normalizzare un settore cresciuto troppo velocemente e, a volte, anche al di fuori delle regole. Sono ben sei gli organismi governativi che sono intervenuti per regolamentare il settore, ovvero il ministero dell'Industria, il National Development & Reform Commission, il ministero della Scienza e della Tecnologia, quello della Pubblica sicurezza, quello dei Trasporti, lo State Administration of Market Regulation e il Consiglio di Stato.

Processo di risanamento. Dopo aver raccolto le informazioni dei produttori e della loro offerta, i governi locali e i relativi dipartimenti hanno regolarizzato alcune siti di produzione e ne hanno chiusi altri. Da questo mese, invece, i governi provinciali stanno elaborando piani per ridurre la capacità di produzione di LSEV nelle loro giurisdizioni. Grazie anche a nuovi standard produttivi e tecnici al di sotto dei quali non verranno accettati nuovi prodotti. Oltre alle auto elettriche a due posti, alla Share'n go per intendersi, ma con livelli di sicurezza ben differenti, i LSEV si riferiscono anche ai veicoli a motore elettrici a tre e quattro ruote, compresi i cosiddetti "scooter anziani" che trasportano persone o carichi a bassa velocità, con scarsi livelli di tecnologia e qualità dei componenti chiave, come le batterie e i motori.

Centinaia di produttori. Secondo le autorità, sono centinaia i produttori di LSEV con una capacità di produzione annua totale che supera il milione di unità, oltre la metà nella provincia di Shandong. Una buona parte di questi non soddisfa gli standard tecnici dei veicoli a motore. Negli ultimi cinque anni si sono verificati 830 mila incidenti con LSEV, che hanno causato ben 18 mila morti e 186 mila feriti. Il numero di incidenti e di decessi che hanno coinvolto le LSEV negli ultimi tre anni è cresciuto rispettivamente del 23,3 e del 30,9%.