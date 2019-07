Saranno 26 i nuovi impianti di rifornimento di metano realizzati, a partire dal 2020, sulla rete ordinaria e quella autostradale: è il primo frutto dell'accordo tra Snam e IP, siglato nel 2018, che prevede sino a 200 nuove strutture in tutta Italia.

C'è tutta la Penisola. I nuovi impianti di erogazione sorgeranno in Veneto (2), Lazio (6), Emilia Romagna (2), Toscana (5), Lombardia (5), Abruzzo, Piemonte, Umbria, Calabria, Marche, Puglia (tutte un solo impianto). Le stazioni in Veneto ed Emilia Romagna, inoltre, ospiteranno anche erogatori di gas naturale liquefatto (LNG). Le nuove aperture si sommano alle già presenti stazioni a marchio IP presenti sul territorio e rappresentano un sostanziale miglioramento della capillarità nella distribuzione dei carburanti per la mobilità sostenibile.